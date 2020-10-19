Тренер Нурмагомедова рассказал, какие знает русские слова

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какие русские слова успел выучить за время общения с подопечным. Его спросили, как у него обстоят дела с изучением русского языка.

«Я работаю над этим (смеётся). Я знаю немного слов на русском и стараюсь запоминать, когда мне помогает переводчик. Но этих слов становится слишком много.

Я знаю несколько мотивирующих слов для тренировок. Например, «газуй», «вперёд», «влево», «вправо», «нога», «локоть» или выражение «давай вставай». Думаю, последнее — самое мотивирующее из этого списка», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Напомним, в настоящее время Мендес помогает Нурмагомедову готовиться к бою с Джастином Гэтжи, запланированному на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.