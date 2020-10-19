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Лиана Джоджуа на 12 часов застряла в аэропорту перед боем на UFC 254

Лиана Джоджуа на 12 часов застряла в аэропорту перед боем на UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в смешанных единоборствах, рассказала, что ей пришлось провести 12 часов в аэропорту Каира.

Напомним, в ближайшие выходные Джоджуа выступит в андеркарде турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове». Её соперницей станет Миранда Маверик.

«Мы застряли в Каире на 12 часов. Спали прямо на креслах, у меня ещё началась сгонка веса, было неприятно. Хотели забрать наши паспорта на весь период, но мы не отдали», — приводит слова Джоджуа ТАСС.

Главным боем вечера станет титульный поединок за пояс в лёгком весе, в котором примут участие россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

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