Кремлёв указал на грубую ошибку судей в бою Ломаченко — Лопес

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.
Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.
«Лично моё мнение — очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение.
В профессиональном боксе не пересматривают, это уже не вернёшь, надо готовиться к реваншу. Напомнило мне бой Головкина и Альвареса. У Василия ещё всё впереди, но в реванше, если не досрочно, будет тяжело победить. Очень печальное судейство, очень расстроился", — приводит слова Кремлёва ТАСС.
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