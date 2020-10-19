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У Мурата Гассиева вновь сменился соперник по бою в Сочи

У Мурата Гассиева вновь сменился соперник по бою в Сочи
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Соперник боксёра Мурата Гассиева по его дебютному поединку в тяжёлом весе сменился во второй раз, новым оппонентом россиянина станет албанец Нури Сефери. Об этом сообщил промоутер и один из организаторов шоу в Сочи, в рамках которого пройдет бой, Владимир Хрюнов.

«К сожалению, мы получили сообщение, что в зале Сефера Сефери коронавирус, и он должен сидеть на карантине. Ну и ещё одна из причин – он испугался Мурата Гассиева. Теперь соперником Мурата будет брат албанца Нури Сефери», — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».

Дебют Гассиева в тяжёлом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально соперником россиянина должен был стать экс-претендент на пояс WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался брат Сефер Сефери.

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