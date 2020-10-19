Рэпер Гуф: Хабиб сломает Джастина Гэтжи

Рэпер Алексей Долматов, известный под прозвищем Гуф, поделился прогнозом на главный бой турнира UFC 254, в котором чемпионом промоушена в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.
«Всем салют. Совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будет драться очень много наших бойцов. Я хочу пожелать всем большой удачи, чтобы все добились победы. Александр Волков, Магомед Анколаев, Ислам Махачев. И самое главное, хочу пожелать победы Хабибу в главном бою. Свой прогноз я дам такой, что во втором раунде, наверное, удушающим всё-таки Хабиб сломает Джастина Гэтжи, каким бы сильным ударником тот ни был», — сказал артист в видео, опубликованном на сайте «РЕН ТВ».
Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
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