Хабиб Нурмагомедов: это был тяжёлый тренировочный лагерь

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую подборку фотографий с тренировочного лагеря.

Напомним, в настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.