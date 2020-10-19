Хабиб Нурмагомедов: это был тяжёлый тренировочный лагерь

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую подборку фотографий с тренировочного лагеря.
Напомним, в настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 19 октября 2020
-
15:31
-
15:28
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:02
-
11:48
-
11:31
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:01
-
09:43
-
09:33
-
09:02
-
08:25
-
07:35
-
05:28
-
01:35
-
01:23
-
00:53
- 18 октября 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:17
-
19:56
-
18:55
-
17:31
-
16:41
-
16:26
-
16:16
-
15:23
-
14:31
-
14:22