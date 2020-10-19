Поразивший президента UFC боец признался, что до сих пор работает в аптеке

Боец UFC Хоакин Бакли, который ранее в октябре одержал яркую победу на турнире UFC Fight Island 5, рассказал, что хорошие заработки не заставили его бросить работу в аптеке. По словам спортсмена, он до сих пор работает там в ночную смену.

«Какое-то время у меня не было работы, я просто работал в тренажёрном зале. Раньше я тренировался по восемь часов каждый день, без перерыва. Но это просто износ тела. Сейчас я могу тренироваться по два или три часа и оставаться в порядке.

Сейчас я просто начальник смены, работаю там [в аптеке] в ночную смену», — рассказал он в интервью Yahoo Sports.

Напомним, после того турнира президент UFC Дана Уайт восторженно отозвался о Бакли.

«Послушай, мой телефон разрывается. Журналисты звонят и просят рассказать о тебе. Все говорят, чтобы я сразу выписал тебе все бонусы и отдал $ 200 тысяч. Мне звонил Шон Шелби и сказал, чтобы я выписал тебе чек на $ 50 тысяч уже сейчас, пока ты не ушёл. Никто и никогда не видел ничего подобного», — сказал он.