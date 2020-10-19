Волкановски намекнул, что проведёт защиту титула UFC в феврале
Чемпион UFC Александер Волкановски намекнул на своё возвращение в октагон в феврале 2021 года.
«Февраль звучит неплохо», — написал в своём «инстаграме» Волкановски.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александера Волкановски.
Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.
В качестве основных претендентов на титульный бой Волкановски ранее назвал Забита Магомедшарипова и Корейского Зомби.
Корейский Зомби проиграл Брайану Ортеге на турнире UFC «Бойцовский остров 6», что сделало Ортегу основным претендентом на чемпионский бой.
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