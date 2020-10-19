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Волкановски намекнул, что проведёт защиту титула UFC в феврале

Волкановски намекнул, что проведёт защиту титула UFC в феврале
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC Александер Волкановски намекнул на своё возвращение в октагон в феврале 2021 года.

«Февраль звучит неплохо», — написал в своём «инстаграме» Волкановски.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александера Волкановски.

Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.

В качестве основных претендентов на титульный бой Волкановски ранее назвал Забита Магомедшарипова и Корейского Зомби.

Корейский Зомби проиграл Брайану Ортеге на турнире UFC «Бойцовский остров 6», что сделало Ортегу основным претендентом на чемпионский бой.

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