Волкановски намекнул, что проведёт защиту титула UFC в феврале

Чемпион UFC Александер Волкановски намекнул на своё возвращение в октагон в феврале 2021 года.



«Февраль звучит неплохо», — написал в своём «инстаграме» Волкановски.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александера Волкановски.

Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.



В качестве основных претендентов на титульный бой Волкановски ранее назвал Забита Магомедшарипова и Корейского Зомби.



Корейский Зомби проиграл Брайану Ортеге на турнире UFC «Бойцовский остров 6», что сделало Ортегу основным претендентом на чемпионский бой.