Волков: карантин пройден, никто не заболел

Боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о ситуации на «Бойцовском острове», где он 24 октября встретится с Уолтом Харрисом.



«Всем привет! У нас вести с полей. Мы наконец-то прошли двухдневный карантин в номере, вышли на свежий воздух. Прошли два теста, всё отлично, никто не заболел. Сейчас неделя подготовки к бою, различные съёмки, медиадни, интервью и небольшие тренировки, которыми мы будем подводиться к поединку», — сказал Александр Волков.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.