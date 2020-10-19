«Тот момент, когда тяжеловесу не дали мяса». Волков показал свой рацион перед UFC 254

Боец смешанных единоборств Александр Волков показал свой приём пищи за неделю до боя с Уолтом Харрисом.
«Тот момент, когда тяжеловесу не дали мяса», — написал Волков в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Турнир UFC 254 пройдёт 24 октября.
31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.
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