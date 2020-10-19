Нурмагомедов — о бое с Гэтжи: если нужно будет встать в стойке, сделаю это

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).



«Чемпион может контролировать эмоции. На душе ведь много чувств… Когда умеешь вести диалог внутри себя, например скрыть или направить эти чувства в правильное русло, — вот этим чемпион отличается от хорошего бойца.



С Гэтжи была сложнейшая подготовка. Считаю так, чем больше трудишься, тем слаще победа. Не знаю, по какому сценарию пройдёт поединок, но буду навязывать свой бой. Даже если не получится с первых попыток, буду пробовать все 25 минут бороться. Если нужно будет встать в стойке, сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.