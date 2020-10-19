Нурмагомедов: от 30-0 ничего зависеть не будет, о завершении карьеры пока речи не идёт

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил, что пока не собирается завершать карьеру. Ранее неоднократно говорилось, что Хабиб может уйти после тридцатой победы в ММА.
«От 30-0 ничего зависеть не будет. Не знаю, почему каждый раз затрагивают эту тему. Может быть, надоел я людям. Тяжело ведь смотреть каждый раз, как побеждаю. Но с пониманием отношусь к этому. Мне месяц назад исполнилось 32 года — о завершении карьеры пока речи не идёт», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
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