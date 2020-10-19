Нурмагомедов: не нравится, когда меня называют лидером мнений и примером для подражания

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о бремени чемпионского пояса. Нурмагомедов заявил, что никогда не преследовал цели стать лидером мнений.



«Все должны понимать, наша команда не может проталкивать всех людей. Желающих много, среди них могут быть чемпионы, но у нас попросту не хватит рук для этого.



Три года назад я понял, что моё слово имеет вес. Как раз тогда увеличились подписчики в „Инстаграме“. Каждое движение разбирали под микроскоп. Было много ошибок, но я учился. Мне не нравится, когда меня называют лидером мнений и примером для подражания. У меня никогда не было такой цели. Хотел стать чемпионом, но тогда не понимал, что вместе с чемпионством придёт популярность и ответственность. Пришлось подстраиваться по ходу», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.