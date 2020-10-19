21 октября состоится пресс-конференция Нурмагомедова и Гэтжи
UFC анонсировал пресс-конференцию чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи. Пресс-конференция пройдёт в среду, 21 октября. Начало — в 16:00 мск.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» UFC.
Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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