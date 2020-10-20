Кормье сомневается, что реванш Хабиба и Конора когда-либо состоится

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье сказал, что Хабиб Нурмагомедов действительно не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.



«Я должен быть честен. Я на днях разговаривал с Хабибом. Я не думал, что он действительно не хочет боя с Конором. Но после разговора с ним я начинаю понимать, что он правда не хочет этого реванша. Я не знаю, смогут ли они его заставить. Я с вами откровенен, я понимаю, что онп росто не хочет снова в этом участвовать. И это меня пугает.



Раньше я думал, что он скажет, что не хочет этого боя, а потом просто побьёт этого парня. Я думаю, что это того стоит, потому что ты уже его побеждал, ты сможешь заработать кучу денег. Это имеет смысл. Но я не знаю, будет ли он это делать. Сейчас он сосредоточен на Гэтжи. Это слишком многое для него, как и было в прошлый раз. Этот инцидент в автобусе и весь негатив, сказанный о его религии и семье», — сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.