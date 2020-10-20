Волков: с чего я должен жить боями? Чтобы не разочаровать болельщиков?

Российский боец UFC Александр Волков ответил всем критикующим его фанатам в эфире YouTube-канала «Руки выше».

«Какого ты знаешь, что для меня лучше? Живи своей жизнью. Почему ты думаешь, что у меня в приоритете спорт? С чего я должен жить боями? Чтобы не разочаровать кого-то из болельщиков?



Я в первую очередь человек, и я всегда об этом говорил. Во вторую очередь уже – я боец. Кто-то скажет: «Ну понятно, с таким настроем чемпионом не станешь». Но меня мотивирует то, что между боями.



Только мне решать, что лучше для меня. Человек со стороны никогда не может знать, что лучше для меня. Моя любимая фраза: «Почему не стоит трахаться на Красной Площади? Потому что советчиков много».



Поставь одного такого советчика бить мешок, он руку себе всю сломает. Фанаты говорят, что благодаря им я обрел успех, но это не так. Когда я начинал, никаких фанатов у меня в помине не было», – сказал Волков.

На турнире UFC 254 Волков сразится с Уолтом Харрисом.