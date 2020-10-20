Хабиб Нурмагомедов: вряд ли когда-то прыгну с парашютом

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы подписчиков в «инстаграме».

«Чего бы никогда не сделал в жизни? Что-то одно выделить сложно. Наверное, точно не прыгну с парашюта: доверить жизнь куску материи не хотелось бы.



5 правил настоящего мужчины:

— не врать, даже в мелочах. Если человек врёт — это большой минус.

— сделал хорошее дело — забудь

— если тебе сделали хорошее дело — никогда не забывай



Самая дорогая победа? 6 октября 2018 года, победа над Конором Макгрегором — с этим ничего не сравнится.



Что невероятного происходило в жизни? Не будем затрагивать спорт. У друга сын упал с четвёртого этажа — с ним ничего не случилось. Вообще ничего — он даже не испачкался. Как такое возможно? Это нарушает все законы физики, геометрии, алгебры и химии (смеётся)».

На турнире UFC 254 Хабиб сразится с Джастином Гэтжи.