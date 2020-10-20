Макгрегор уверен, что выиграл 3 раунда из 4 в бою с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказал мнение, что он выиграл 3 раунда из 4 в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Первый раунд — мой. Я пробил его 3-1. Он держался. Второй раунд его, но я приземлился коленями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвёртый до того момента, как бой остановился», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

В том поединке Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что хочет реванша, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор закончился скандалом. После поединка россиянин выпрыгнул из клетки, чтобы отомстить оскорблявшим его представителям команды Макгрегора, а представители команды Хабиба принялись атаковать Конора.