Макгрегор уверен, что выиграл 3 раунда из 4 в бою с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказал мнение, что он выиграл 3 раунда из 4 в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Первый раунд — мой. Я пробил его 3-1. Он держался. Второй раунд его, но я приземлился коленями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвёртый до того момента, как бой остановился», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
В том поединке Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что хочет реванша, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор закончился скандалом. После поединка россиянин выпрыгнул из клетки, чтобы отомстить оскорблявшим его представителям команды Макгрегора, а представители команды Хабиба принялись атаковать Конора.
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