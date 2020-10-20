Тренер Хабиба: будет тяжело, если Нурмагомедов не сможет сбить Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя с американцем Джастином Гэтжи.

«Когда вы сражаетесь с Хабибом, всё по-другому. Посмотрим, что произойдёт, но он хорошо готовится. Если мы не сможем его сбить, будем драться. Если мы его уберём, не будет большой проблемы, потому что он не работает на земле, судя по тому, что я видел. Если вы не занимаетесь борьбой, вам будет сложно в вашем первом бою, учитывая, насколько велик поединок и что он сражается с мастером борьбы — Хабибом. Однако если Хабиб не сможет его сбить, будет тяжело. Гэтжи говорит, что его сложно победить, так что давайте посмотрим, что произойдёт. Не думаю, что это будет так сложно, как он думает, но вполне возможно, что его будет непросто одолеть», — приводит слова Мендеса MMAjunkie.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.