Хабиб Нурмагомедов назвал топ-6 футболистов в истории
Действуюший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футболисты, по его мнению, являются лучшими в истории.
«Лучшие футболисты в истории по моему мнению? Того же Пеле нельзя не назвать, Марадону, Месси, Криштиану [Роналду], Зубастика Роналдо, Зидана… Много таких футболистов. Но я назову этих шестерых.
Фигу? Тоже один из величайших», — рассказал Нурмагомедов в прямом эфире в своём «инстаграме».
Напомним, в ближайшие выходные, 24 октября, 32-летний Нурмагомедов проведёт защиту пояса в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Гэтжи.
«Широков не должен пальцы гнуть». Александр Емельяненко отреагировал на скандал с Романом
- 20 октября 2020
-
10:00
-
09:22
-
09:09
-
08:50
-
06:56
-
06:37
-
03:13
-
02:28
-
00:34
- 19 октября 2020
-
23:45
-
21:20
-
20:46
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
18:56
-
18:17
-
17:29
-
16:02
-
15:31
-
15:28
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:02
-
11:48
-
11:31
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:01
-
09:43
Партнерский контент