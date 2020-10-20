Хабиб Нурмагомедов назвал топ-6 футболистов в истории

Действуюший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футболисты, по его мнению, являются лучшими в истории.

«Лучшие футболисты в истории по моему мнению? Того же Пеле нельзя не назвать, Марадону, Месси, Криштиану [Роналду], Зубастика Роналдо, Зидана… Много таких футболистов. Но я назову этих шестерых.

Фигу? Тоже один из величайших», — рассказал Нурмагомедов в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, в ближайшие выходные, 24 октября, 32-летний Нурмагомедов проведёт защиту пояса в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Гэтжи.