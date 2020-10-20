А. Емельяненко: подбородок у Хабиба «зелёный», он от одного хорошего удара может поплыть

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему считает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов близок к первому поражению в карьере в противостоянии с Джастином Гэтжи.



«Поделюсь своим мнением на жаркий-жаркий бой Хабиба и Джастина. Поединок получится тяжёлым для Нурмагомедова, ну а для Гэтжи и подавно. Как я и говорил, Хабиб как никогда близок к первому поражению в карьере. Разложу всё по полочкам.

На этот раз будет всё неоднозначно, потому как у американца есть оружие, которым он может противостоять непобеждённому бойцу.

Боевой характер и умение защищаться от тейкдаунов — это про него. Думаю, он самый неудобный соперник для Хабиба за всю карьеру. Не знаю, насколько сейчас готов биться Нурмагомедов. Потеря отца не могла не отразиться на его психологии. Непонятно, как он готовился к этой встрече, кто его «гонял» и тренировал вместо Абдулманапа. Гэтжи же готовился в привычном для себя темпе и набирал форму.

Даже может быть такое, что Хабиб недооценит Гэтжи, ведь до этого он всегда всех побеждал в одинаковом стиле и не выдумывал ничего нового. Но вырваться из контроля в партере и подняться на ноги, на мой взгляд, американец может. Да и раньше ещё никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зелёный», и он даже от одного хорошего удара может поплыть.

Конечно, буду болеть за Хабиба и держать за него кулаки. Но если рассуждать объективно, то вижу хорошие шансы у Гэтжи в этом поединке. Ещё раз повторюсь, что это самый сложный оппонент для Хабиба. И он подобрался к нему в самое неподходящее время, когда в моральном плане Нурмагомедову очень тяжело», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».

Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.