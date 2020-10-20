Тренер Магомедшарипова: Забиту не надо популярности. Ему бы ферму, животных

Мансур Учакаев, тренер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгком весе, рассказал, что его подопечный мог бы стать звездой уровня Конора Макгрегора, если бы ему это было интересно.
«Забит — суперталантливый, было бы у него такое желание, как было раньше, — был бы суперзвездой, как Конор Макгрегор. Он феноменальный боец, просто у него не осталось того огня, который был, ему это не надо — пиар, популярность. Ему бы ферму, животных и чтобы его никто не трогал — вот что нужно Забиту.
Забит — один из немногих бойцов, который заработал популярность не словами, а делами. Скорее всего, такого желания, как у него раньше было, не появится. Но желание драться и огонь, конечно, у него есть. Однако есть вещи, которые его останавливают», — приводит слова тренера ТАСС.
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