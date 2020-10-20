Хрюнов: Ломаченко пропитался ненавистью к Лопесу. Он заигрался

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.

Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

«Василий пропитался ненавистью к Лопесу. Я советовал ему не делать этого, но он заигрался. Как следствие, эмоции ушли не на проработку плана, а на желание уничтожить Лопеса.

Стоит отдать должное американцу: он и его команда создали безукоризненный план на чемпионский бой. Первую половину поединка Теофимо вообще не давал Ломаченко сделать что-либо. А во второй части было уже поздно.

Сейчас слышу, как люди говорят о том, что Ломаченко сделал что-то неправильно. Я думаю, он делал всё правильно, но, во-первых, банально сыграл возраст, а во-вторых, повторюсь, блестящий план Лопеса не давал реализовать план на бой украинцу», — цитирует Хрюнова «Комсомольская правда».