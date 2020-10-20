Кремлёв жёстко ответил хейтерам Ломаченко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв жёстко ответил критикам украинца Василия Ломаченко, который в минувшие выходные потерпел поражение от Теофимо Лопеса.

Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

«Хочу ответить всем хейтерам Василия Ломаченко. Ломаченко — это гордость всего боксёрского сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписал своё имя в историю бокса.

Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Видимо, это любимое дело верных солдатов диванных войск — травить других. Ведь когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл — и все отвернулись. Нехорошо это.

Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом с солью!» — написал Кремлёв в своём «инстаграме».