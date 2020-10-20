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Российский пилот Ф-1 Даниил Квят дал прогноз на бой Хабиб – Гэтжи

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят дал прогноз на бой Хабиб – Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

«Всем привет. Насчёт боя Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова, думаю, что Хабиб победит во втором раунде удушающим приёмом. Где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Гэтжи очень силён в стойке. В какой-то момент будут размены ударами. Буду стараться смотреть бой, где бы я ни находился», — сказал Квят в ролике, опубликованном на странице UFC во «ВКонтакте».

Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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