Звезда боёв на голых кулаках сравнил их с ездой на мотоцикле со скоростью 380 км/ч

Звезда боёв на голых кулаках, чемпион легендарной лиги «Стрелка» Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев рассказал о мотивации участия в подобных поединках.



«Как кто-то говорил: мотоциклисты, когда разгоняются больше 260 — могут получить на пять-десять секунд такие ощущения, которые больше не испытают за всю жизнь. Бои на кулаках то же самое, только тут не 260, а все 380. Когда ты выходишь из круга, у тебя нет желания этого повторять, ты знаешь, что был на волоске, как и мотоциклисты. Но проходит время и тебя снова съедает это желание, хочется разогнаться до этой скорости. Я бы назвал это жаждой мужества. Целенаправленно не выбирал кулачные бои. Моя команда – «Берзлой», волки на чеченском, и у каждого из нас есть желание вернуть своё.



У меня очень много близких бойцов, например, Никита Крылов. Познакомились с ним через тренера. Ещё могу назвать Абдул-Азиза Абдулвахабова, братья Халиевы, Зубайра Тухугов. Очень много с кем знаком», — сказал Дукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.