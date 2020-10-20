Мексиканский рестлер скончался в больнице после боя

Мексиканский рестлер Луис Анхель Саласар скончался в больнице после поединка, который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.
26-летний спортсмен, выступавший под псевдонимом Воздушный Принц, потерял сознание, получив два удара в грудь. Участники шоу, кроме одного, который ворвался на ринг с намерением провести удар, сразу сообразили, что это не игра и что ему действительно стало плохо. Саласара отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
Изначально сообщалось, что рестлер умер непосредственно на ринге от сердечного приступа, однако впоследствии выяснилось, что он скончался в больнице от аневризмы сосудов головного мозга.
«Я не был знаком с ним лично, но знал, что о нём хорошо отзывались. Покойся с миром», — сказал ведущий шоу Рикардо Родригес.
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