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Мексиканский рестлер скончался в больнице после боя

Мексиканский рестлер скончался в больнице после боя
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Мексиканский рестлер Луис Анхель Саласар скончался в больнице после поединка, который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летний спортсмен, выступавший под псевдонимом Воздушный Принц, потерял сознание, получив два удара в грудь. Участники шоу, кроме одного, который ворвался на ринг с намерением провести удар, сразу сообразили, что это не игра и что ему действительно стало плохо. Саласара отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Изначально сообщалось, что рестлер умер непосредственно на ринге от сердечного приступа, однако впоследствии выяснилось, что он скончался в больнице от аневризмы сосудов головного мозга.

«Я не был знаком с ним лично, но знал, что о нём хорошо отзывались. Покойся с миром», — сказал ведущий шоу Рикардо Родригес.

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