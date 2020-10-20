Полное видео боя Нурмагомедов — Порье выложили в YouTube-канале UFC

На YouTube-канале UFC выложили полное видео титульного поединка за пояс в лёгком весе, в котором приняли участие россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Напомним, бой состоялся 7 сентября 2019 года. Нурмагомедов одержал победу над Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-канале UFC – Ultimate Fighting Championship.

Следующим соперником 32-летнего Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, бой состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который возглавит кард турнира UFC 254.