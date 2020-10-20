«Кто-то выживает из ума». Валуев — об информации о кибератаках России на ОИ

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление Великобритании и США, которые обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.

«Кибератака на Олимпиаду в Токио? Там вообще-то из-за коронавируса перенесли. Это кибератака? Если кто-то выживает из ума, называя кибератакой общую пандемию… Зачем дальше вообще рассусоливать на эту тему? Это же из области осенних обострений.

Есть ли для нас смысл участвовать в кибератаках? Зачем? Это примерно вы хотите задать мне вопрос: «Есть ли смысл участвовать в звёздных войнах на Юпитере или ещё где-то?» — цитирует его Sport24.

Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.