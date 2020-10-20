Редкач, выигравший $ 200 тыс. благодаря поражению Ломаченко, рассказал, на что их потратит

Украинский боксёр Иван Редкач всерьёз поправил свои финансовые дела. Спортсмен поставил крупную сумму на победу Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко и в итоге, по его словам, выиграл около $ 200 тыс. Редкач признался, что не планирует тратить эти деньги на себя. Вместо этого он пустит их на помощь молодым бойцам.

«Я никогда не ставил подобных ставок на бокс, ни на один матч. Но 17 октября мне очень захотелось поставить. Эти деньги я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивной школе-интернате в БВУФК, там, где я начинал свою боксёрскую карьеру. Всем хорошего настроения. Спасибо за хороший бой, Теофимо», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».

В другом посте Редкач указал, что заработал на ставке $ 200 тыс.