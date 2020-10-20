Волков: мы имеем очень много примеров, когда бойцы проигрывают и становятся чемпионами

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о своих шансах стать чемпионом лиги. По его словам, невзирая на недавнее поражение от Кёртиса Блэйдса, он всё равно представляет угрозу дивизиону.
«Я думаю, что представляю угрозу. Я сделал небольшой шаг назад, но мы имеем очень много примеров, когда бойцы проигрывают и становятся чемпионами. Я нанёс Блейдсу много урона. Я пробегал по шесть миль после боя, не получил урона. Я пойду за поясом, но сейчас я должен одержать несколько побед, чтобы доказать всем, что готов к этому», — сказал Волков на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254.
Напомним, 24 октября россиянин на турнире на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) подерётся с Уолтом Харрисом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
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