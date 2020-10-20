Гэтжи резко ответил Порье, который был недоволен его высказываниями

Временный чемпион лиги Джастин Гэтжи и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье вступили в небольшую перепалку в «Твиттере».

Порье не понравился фрагмент интервью Гэтжи, в котором тот объяснил, почему в момент завоевания титула временного чемпиона он выбросил пояс в сторону. Джастин отметил, что уже тогда понимал, что главный вызов для него — Хабиб, и что Порье в своё время придал временному титулу большое значение.

Дастин ответил, что делал это, потому что вложил во всё слишком много труда, и напомнил, как в дуэли с Джастином потряс его. На это Гэтжи ответил резким сообщением в «Твиттере».

«Не сердись на меня из-за того, что сделал ошибку, посчитав, что дело сделано. Помнишь, после нашего боя я сразу же фотографировался, а ты бегал по больницам», — написал американец.

24 октября Гэтжи проведёт титульный бой за звание полноценного чемпиона лиги и встретится с Хабибом Нурмагомедовым. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.