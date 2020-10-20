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Волков рассказал, почему его соперником стал Харрис

Волков рассказал, почему его соперником стал Харрис
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Александр Волков поделился ожиданиями от встречи на турнире UFC 254 с Уолтом Харрисом, а также объяснил, почему его соперником стал американец.

«Харрис хороший боец, другие тяжеловесы уже имеют бои, а он был свободен. Также у него большое имя, он с хорошей ударкой. Я думаю, что у нас будет хороший бой. Каждая битва – испытание. Харрис — хороший ударник, имеет хорошую технику, но это и моя специальность.

Его последний бой был хорошим. Он нанёс хороший удар Овериму. Некоторые бы это остановили, но, к сожалению, для Харриса этого не случилось. Уолт вложился в «граунд-паунд»-работу. Для меня было бы хорошо оказывать на него давление и наносить значимые удары», — рассказал Волков на пресс-конференции перед турниром.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254. В его главном событии 24 октября встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

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