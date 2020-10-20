«Нелепая тактика». Арум — о поражении Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился впечатлениями от поражения бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко Теофимо Лопесу. По словам функционера, украинец избрал нелепую тактику на поединок.

«Это была нелепая тактика. Он просто отдал половину боя. Потом он включился, но было уже поздно. Похоже, что ребята из лёгкой весовой категории действительно большие для него», — приводит слова Арума ESPN.

Напомним, ранним утром 18 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.