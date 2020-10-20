«Меня, бывает, прорывает». Волков пошутил о своём английском

Боец UFC Александр Волков пошутил по поводу своего английского языка. На традиционном медиадне россиянин практически не прибегал к услугам переводчика, хотя тот во время общения спортсмена с прессой постоянно был рядом. Когда Волков завершил встречу с журналистами, переводчик бросил ему такую фразу: «Нормальный английский». Волков в свою очередь отшутился. «Да? Я случайно. Меня, бывает, прорывает», — сказал Александр.

Напомним, 24 октября россиянин выступит на турнире UFC 254. Его соперником станет Уолт Харрис. Это будет первый бой Александра после поражения от Кёртиса Блейдса. Главным событием шоу станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.