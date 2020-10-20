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Гэтжи назвал крупнейшую ошибку Нурмагомедова

Гэтжи назвал крупнейшую ошибку Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мыслями о чемпионе лиги в этой весовой категории Хабибе Нурмагомедове. Американец убеждён, что главная ошибка его соперника в том, что тот считает себя непобедимым.

«Когда думаю о Хабибе, единственная мысль, что он меня сломает. Думаю о том, что он заставит меня сдаться. Тогда встаю и начинаю работать. Многие ребята говорят, что они непогрешимые, что непобедимы. Он верит, что непобедим. Это одна из крупнейших ошибок, которые только можно совершить в спорте», — приводятся слова Гэтжи на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи выступят 24 октября в главном бою турнира UFC 254. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

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