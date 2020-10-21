Боец UFC Лиана Джоджуа показала эффектные фотографии с пляжа на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). На снимках она запечатлена в октагоне, а также непосредственно в воде. Стоя по колено в вводе Джоджуа продемонстрировала умения бить хай-кик.

Соответствующие фотографии размещены на странице спортсменки в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, в предстоящие выходные Лиана Джоджуа выступит на турнире UFC 254. Её соперницей станет Миранда Маверик. Это будет третий бой Лианы в UFC, в прошлом она по разу победила и проиграла. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.