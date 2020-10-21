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Казахстанский боец Морозов не выступит на турнире UFC 254

Казахстанский боец Морозов не выступит на турнире UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов не примет участия в турнире UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Дубае.

«Сергей Морозов сообщил мне, что не выступит на UFC 254. UFC больше не ищет замену Умару Нурмагомедову. Говорят, что Азиз Сатыбалдиев почему-то улетел из Дубая», – написал в своём «инстаграме» журналист Игорь Лазорин.

Изначально Морозов должен был стать соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара в предварительном карде турнира. Однако Умар снялся с UFC 254, так как заразился стафилококковой инфекцией. Морозов продолжал тренировки в надежде на то, что ему найдут нового соперника. Однако пока его дебют в UFC откладывается.

Главным боем турнира станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Хабиб назвал единственный бой, который ему будет интересен после встречи с Гэтжи
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