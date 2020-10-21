Пресс-конференция перед боем Хабиб — Гэтжи начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 21 октября, состоится пресс-конференция чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи. Начало мероприятия — в 16:00 мск.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Бой возглавит кард турнира UFC 254.