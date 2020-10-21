Президент UFC объяснил, что может помешать устроить бой Нурмагомедов — Сен-Пьер

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие препятствия могут оказаться на пути организации поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, Нурмагомедов не раз заявлял о желании провести бой с Сен-Пьером. Тот официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит устраивающее его предложение.

Уайт, по его словам, сомневается, что Сен-Пьер сможет уложиться в рамки лёгкого веса.

«Мне было бы интересно обсудить это. Но это не значит, что бой состоится только потому, что этого хочет Хабиб.

Чтобы бой состоялся, необходимо учесть много всего. Вопрос, сможет ли Жорж сделать вес, учитывая его возраст и то, что он довольно давно не выступает», — приводит слова Уайта BJPenn.