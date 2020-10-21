Хабиб Нурмагомедов объявил, что хочет возглавить сводный рейтинг бойцов UFC

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен попасть на первую строчку сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. В настоящее время Нурмагомедов занимает второе место, уступая бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джону Джонсу, который освободил пояс ради перехода в тяжёлый вес.

«Мой план — досрочно победить Джастина Гэтжи. Во вторник, когда UFC обновляет рейтинги, я хочу увидеть себя на первой строчке», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TSN.

24 октября 32-летний Нурмагомедов проведёт защиту титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.