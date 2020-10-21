Дана Уайт назвал бой Хабиб — Гэтжи крупнейшим поединком в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка за пояс в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254.
«Итак, сегодня (вчера. — Прим. «Чемпионата») вторник, а в следующий понедельник станет ясно, что бой Хабиб – Гэтжи станет крупнейшим поединком, который мы сделали. Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 21 октября 2020
-
13:24
-
13:02
-
12:15
-
12:01
-
11:31
-
10:50
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:07
-
09:00
-
07:50
-
07:39
-
06:59
-
00:44
-
00:33
-
00:17
- 20 октября 2020
-
23:25
-
23:01
-
22:09
-
21:06
-
20:57
-
19:59
-
19:24
-
18:28
-
18:16
-
17:10
-
16:41
-
16:08
-
15:16
-
14:06
-
14:01
-
13:08
-
12:19
-
12:12