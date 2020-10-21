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Дана Уайт назвал бой Хабиб — Гэтжи крупнейшим поединком в истории UFC

Дана Уайт назвал бой Хабиб — Гэтжи крупнейшим поединком в истории UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка за пояс в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254.

«Итак, сегодня (вчера. — Прим. «Чемпионата») вторник, а в следующий понедельник станет ясно, что бой Хабиб – Гэтжи станет крупнейшим поединком, который мы сделали. Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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