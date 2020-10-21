Чендлер: я знаю рецепт, как победить Нурмагомедова
Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории американец Майкл Чендлер заявил, что знает, как победить обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове».
«Уверен, я знаю рецепт, как победить Хабиба. Но это вовсе не значит, что я его не уважаю. Я просто невероятно уверен в своих силах.
Я пришёл в UFC ради чемпионского пояса. Не имеет значения, когда мне удастся за него побороться: в этот уик-энд, через несколько месяцев или через несколько лет», — приводит слова Чендлера Essentially Sports.
Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE
На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».
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