Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чендлер: я знаю рецепт, как победить Нурмагомедова

Чендлер: я знаю рецепт, как победить Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории американец Майкл Чендлер заявил, что знает, как победить обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове».

«Уверен, я знаю рецепт, как победить Хабиба. Но это вовсе не значит, что я его не уважаю. Я просто невероятно уверен в своих силах.

Я пришёл в UFC ради чемпионского пояса. Не имеет значения, когда мне удастся за него побороться: в этот уик-энд, через несколько месяцев или через несколько лет», — приводит слова Чендлера Essentially Sports.

Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE
На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020