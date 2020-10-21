Нурмагомедов прокомментировал нокаут Бакли, который поразил президента UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Хоакина Бакли, которую тот одержал на турнире UFC Fight Island 5. Напомним, нокаут в исполнении Бакли впечатлил президента UFC Дану Уайта.

Посмотреть видео нокаута можно в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат промоушену UFC.

«Там такие нокауты были! По ходу, у него нога заболела, он на неё голеностоп надел. И, когда он этой ногой ударил, помнишь, тот прихватил ногу?

Ты знаешь, почему нога не ушла? Если бы не было этого голеностопа, нога соскользнула бы, голая нога скользит. Обрати внимание, он прихватил её за голеностоп, рука зацепилась. Тот оставил ту ногу, о неё опёршись, ударил с разворота.

Суть басни такова: если у вас что-то болит, не отчаивайтесь. Может, ваша травма послужит тому, что вы сделаете нокаут года», — рассказал Нурмагомедов в своём YouTube-канале.