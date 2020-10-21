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Менеджер Ломаченко объявил о его желании провести реванш с Лопесом

Менеджер Ломаченко объявил о его желании провести реванш с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе украинца Василия Ломаченко, рассказал, что его подопечный хотел бы провести матч-реванш с Теофимо Лопесом.

В минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

«Если это возможно, нам хотелось бы провести реванш. Если уж они такие крутые, захотят ли они вернуться и сделать это?» — приводит слова Климаса BoxingScene.

Напомним, в контракте Ломаченко не было пункта об обязательном реванше. Ранее Лопес заявил, что не желает второго поединка с украинцем.

Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.

Отец Ломаченко хотел, чтобы тот отказался от боя с Лопесом
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