Менеджер Ломаченко объявил о его желании провести реванш с Лопесом

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе украинца Василия Ломаченко, рассказал, что его подопечный хотел бы провести матч-реванш с Теофимо Лопесом.

В минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

«Если это возможно, нам хотелось бы провести реванш. Если уж они такие крутые, захотят ли они вернуться и сделать это?» — приводит слова Климаса BoxingScene.

Напомним, в контракте Ломаченко не было пункта об обязательном реванше. Ранее Лопес заявил, что не желает второго поединка с украинцем.

Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.