Магомед Оздоев поддержал Хабиба Нурмагомедова и дал прогноз на его бой с Гейджи. Видео
Футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поддержал действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова перед его боем с временным чемпионом лёгкого веса американцем Джастином Гейджи. Напомним, бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Добрый вечер. Уже совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гейджи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном.
Поэтому хотел бы пожелать удачи Хабибу и всем нашим бойцам. Остров наш!» — сказал Оздоев в видео, которое появилось в официальном «инстаграме» UFC Russia.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.
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На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».
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