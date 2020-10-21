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Магомед Оздоев поддержал Хабиба Нурмагомедова и дал прогноз на его бой с Гейджи. Видео

Магомед Оздоев поддержал Хабиба Нурмагомедова и дал прогноз на его бой с Гейджи. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поддержал действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова перед его боем с временным чемпионом лёгкого веса американцем Джастином Гейджи. Напомним, бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Добрый вечер. Уже совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гейджи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном.

Поэтому хотел бы пожелать удачи Хабибу и всем нашим бойцам. Остров наш!» — сказал Оздоев в видео, которое появилось в официальном «инстаграме» UFC Russia.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.

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