Алексей Миранчук поддержал Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Гэтжи. Видео
Футболист итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поддержал действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова перед его боем с временным чемпионом лёгкого веса американцем Джастином Гэтжи. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Всем привет. Узнал, что скоро бой у Хабиба. Хотел бы выразить свою поддержку, пожелать большой удачи. Болеем и ждём победы», — сказал Миранчук в видео, которое появилось в «инстаграме» nurmagomedov_84.
Ранее Хабиба поддержал другой футболист сборной России Магомед Оздоев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который возглавит кард турнира UFC 254.
Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE
На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».
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