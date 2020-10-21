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Алексей Миранчук поддержал Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Гэтжи. Видео

Алексей Миранчук поддержал Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Гэтжи. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Футболист итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поддержал действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова перед его боем с временным чемпионом лёгкого веса американцем Джастином Гэтжи. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Всем привет. Узнал, что скоро бой у Хабиба. Хотел бы выразить свою поддержку, пожелать большой удачи. Болеем и ждём победы», — сказал Миранчук в видео, которое появилось в «инстаграме» nurmagomedov_84.

Ранее Хабиба поддержал другой футболист сборной России Магомед Оздоев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который возглавит кард турнира UFC 254.

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