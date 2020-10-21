Президент UFC: Хабиб — одна из самых больших звёзд спорта. Его будут смотреть всегда

Президент UFC Дана Уайт высоко отозвался о действующем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. 24 октября Нурмагомедову предстоит бой с Джастином Гэтжи.

«Хабиб — одна из самых больших звёзд спорта. Его будут смотреть всегда. Он сгенерировал более 200 миллионов просмотров. Хабиб сейчас номер один в UFC по тому, сколько людей «играет» его профилем.

Гэтжи считает, что у него есть стиль, чтобы победить Хабиба. В поединке есть уважение [бойцов]. Да, такое иногда бывает. Бойцы знают, кто они, откуда пришли. Когда я общался с прессой — на мой взгляд, этот поединок должен быть самым большим.

Не знаю, сколько времени Хабиб ещё будет выступать. Но то, что он уже сделал, уже впечатляет.

Не знаю, как пройдёт бой. Всё возможно. Именно это делает поединок интересным для всего мира", — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.