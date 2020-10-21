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Нурмагомедов: надо сфокусироваться на Гэтжи и не думать, что будет дальше

Нурмагомедов: надо сфокусироваться на Гэтжи и не думать, что будет дальше
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного боя с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Конечно, здесь сложнее, чем в Лас-Вегасе. Всегда сложно сгонять вес, когда столько давления. Сейчас особенное время: пандемия, нет фанатов. Будет немного сложно.

Следующий соперник? Честно говоря, не люблю говорить об этом. Надо сфокусироваться на Гэтжи и не думать, что будет дальше. Этот вопрос к Уайту», — сказал Нурмагомедов во время пресс-конференции.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Нурмагомедова.

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