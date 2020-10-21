Гейджи: я продержусь столько же, сколько продержится Хабиб

Американский боец MMA Джастин Гейджи рассказал об ожиданиях от поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Бой Хабиб — Гейджи пройдёт 24 октября.
«Хабиб уверен в том, что он делает. Я готов к тому, что он может меня измотать. Я всегда выступаю на максимуме, когда наступает момент. Я продержусь столько же, сколько продержится он.
Неважно, тренируешься ты с врагом или другом. Не могу дождаться момента, когда смогу удивить себя снова.
Не смотрел боёв Хабиба. Смотрел поединки, где он дрался. Но после того, как получил его в соперники, я не смотрел. Я сфокусирован на том, чтобы быть лучшей версией себя. Я не позволю ему прижать себя к сетке. Если он хочет схватить меня, я буду готов причинить ущерб. Буду бить по ногам», — сказал Гейджи на пресс-конференции.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.
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